الإصابتان الجديدتان بكورونا في صفاقس وتوزر

اخر تحديث : 18/04/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

تحليل كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في تونس في كل من ولايتي صفاقس وتوزر.
وكان مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس محمد مخلوف قد أكد في تصريح سابق له اليوم، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشابة عمرها 28 سنة انتقلت إليها العدوى من والدها المصاب بالفيروس

من جهته، بين نبيه ثابت المدير الجهوي للصحة بتوزر بأنه تم تسجيل إصابة لشخص له علاقة مع المصاب أصيل منطقة الدغومس وهو من مواليد 1977 ويخضع إلى الحجر الذاتي.


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