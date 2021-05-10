الإصابتان بالسلالة الأفريقية: إحداهما في ولاية نابل

أعلنت الدكتورة رجاء مشرقي محفوظ‎ المديرة الجهوية للصحة بنابل في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، أن إحدى الإصابتين اللتين سُجّلتا بالسلالة الإفريقية في تونس، في ولاية نابل

وبينت المتحدثة بأنّه تم الإشعار بحلول أشخاص من بورندي، وأحدهم يحمل أعراضا، وتنقل فريق الصحة إلى مكان إقامتهم وقام بإخضاعهم لتحليل سريع، واتضح أن أحدهم حامل للفيروس، ولمزيد التحري تقرر إخضاعه لتحليل « بي سي ار » وإرسال التحليل للتقطيع الجيني لأنه قادم من إفريقيا.

وأكدت المتحدثة أن المصاب والفريق المرافق له تم إخضاعهم للحجر الصحي الكامل في مكان إقامتهم، مشيرة إلى أنه تم بمجرد صدور نتائج التقطيع الجيني بعد مغادرة المصاب للتراب التونسي والتي أكدت إصابته بالسلالة الإفريقية، إخضاع كامل متساكني العمارة التي كان بها وهم 4 أشخاص لتحليل PCR وتم اكتشاف إصابة 4 بكورونا على أن يتم إحالة التحليل على التقطيع الجيني للتأكد من السلالة المصابين بها.

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