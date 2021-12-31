الإطاحة بالعنصر الإرهابي الخطير المكنّى بـ « أبو عائشة»

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن وحداتها المختصة للحرس الوطني تمكنت، بالاشتراك مع القوات الخاصة للجيش الوطني، من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي « رضا العمري » المكنّى بـ »أبو عائشة » من كتيبة أجناد الخلافة الموالية لما يسمى بتنظيم « داعش » الإرهابي.

وقد تمت العملية على إثر توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مفادها أن المذكور يعتزم الإلتحاق بكتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

فتولّت الوحدة المختصة للحرس الوطني التخطيط لعملية استباقية كبرى مشتركة مع وحدات الجيش الوطني تواصلت على مدى شهر وتم خلالها نصب العديد من الكمائن، أفضت إلى القبض على هذا الإرهابي على مقربة من جبل السيف بمعتمدية فوسانة وحجز سلاح نوع شطاير وعدد من المخازن وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع.

وأشارة الوزارة إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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