الإطاحة بتكفيري يتحوز على مواد متفجرة وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة، أنه تم في إطار عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الكشف بمدينة صفاقس عن عنصر تكفيري مناصر لتنظيم داعش الإرهابي يتحوز على مواد متفجرة وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة.
وبختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
كلمات البحث :تكفيري;عمليات إرهابية;مواد متفجرة
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