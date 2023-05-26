الإطاحة بتكفيري يتحوز على مواد متفجرة وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة

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الداخلية المغربية توقف 6 أشخاص يُشتبه بانتمائهم لداعش أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان أصدرته يوم الاثنين، عن ايقاف 6 أشخاص لاتهامهم با ...

قبلي: الإطاحة بتكفيري مُتورط في قضايا إرهابيّة تمكّنت وحدات الحرس الوطني بقبلي يوم أمس الاثنين 06 مارس 2017، بعد نصب كمين من الإطاحة بعنصر تك ...

المغرب : احباط عمليات إرهابية ضد أهداف حيوية أعلنت وزارة الداخلية المغربية ، أمس الخميس ، عن إحباط عمليات إرهابية وإيقاف عدد من الموالين ...