الإطاحة بعنصر داعشي مصنف خطير

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وفرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة التضامن في إطار العمل الإرشادي الاستعلامي الموجه لتحركات العناصر التكفيرية، من الاطاحة بعنصر داعشي مصنف خطير، تلقى تكوينا أمنيا مضادا في علوم الاستخبارات و جمع المعلومات و التجنيد و التحري و المراقبة اضافة الى طرق التعامل مع المتفجرات خلال الصنع و النقل و التركيز .
وأكد الناطق باسم الحرس الوطني أنها تمت استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي أذنت بالاحتفاظ به واحالته على أنظارها.
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