الإطاحة بعنصر داعشي مصنف خطير

اخر تحديث : 08/05/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

القبض على تكفيري يُدير صفحة على الفايسبوك تُمجّد الإرهاب وداعش

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وفرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة التضامن في إطار العمل الإرشادي الاستعلامي الموجه لتحركات العناصر التكفيرية، من الاطاحة بعنصر داعشي مصنف خطير، تلقى تكوينا أمنيا مضادا في علوم الاستخبارات و جمع المعلومات و التجنيد و التحري و المراقبة اضافة الى طرق التعامل مع المتفجرات خلال الصنع و النقل و التركيز .
وأكد الناطق باسم الحرس الوطني أنها تمت استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي أذنت بالاحتفاظ به واحالته على أنظارها.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق