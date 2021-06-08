الإعدام شنقا لقاتل الشهيد رياض بروطة

أعلن الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الجنائية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على المتهم في عملية باردو التي راح ضحيتها الرائد الشهيد رياض بروطة، أواخر 2017.

وكشف المصدر بأن المحكمة قضت أيضا بحبس المتهم، لبقية العمر، من أجل محاولة قتل النقيب محمد العايدي و10 سنوات من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كما قضت المحكمة بغرامة قدرها 150 ألف دينار لفائدة ورثة الشهيد الرائد رياض بروطة الذي قضى في الحادثة.

يُذكر أن المتهم، زياد بن سالم الغربي (من مواليد 1992)، عمد في 1 نوفمبر 2017 إلى الاعتداء بسكين على ضابطي شرطة مرور بساحة باردو.

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