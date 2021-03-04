الإعدام لمرتكبي جريمة قتل الطفل «ربيع»

أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت يوم أمس الأربعاء، حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق 5 أشخاص مرتكبي جريمة قتل الطفل »ربيع » وهما إمراتان وثلاث رجال بينهم أقارب للطفل.

وتعود أطوار القضية إلى شهر ديسمبر من سنة 2010 حين اختفى الطفل ربيع عن أنظار عائلته عندما كان بصدد اقتناء بطاقة شحن هاتف جوال لشقيقته لكنه لم يعد وبعد أيام من البحث والانتظار تم العثور عليه مقتولا ومشوها ومرميا في ضيعة بمنطقة « الحتحات » على بعد حوالي 10 كيلومترات من مقر سكناه الكائن بمدينة منزل بورقيبة.

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