الإعلامي القدير جمال الكرماوي في ذمة الله



توفي اليوم الأربعاء، الإعلامي و الصحفي الكبير واللاعب السابق بالملعب التونسي جمال الدين الكرماوي بعد صراع مع المرض.

وكان الفقيد قد أقام مؤخرا بمستشفى الحروق البليغة في بن عروس، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

يُشار إلى أن الفقيد شغل سابقا خطة رئيس تحرير بجريدة الإعلان وجريدة الصحافة وكان أحد الرؤساء السابقين لجمعية الصحافيين التونسيين.

رحم الله الصحفي جمال الكرماوي ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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