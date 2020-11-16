قيس سعيّد رئيسا للرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري

تم اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة الإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وستعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وجاء ذلك في ختام لقاء مفتوح مع رئيس الجمهورية قيس سعيد نظمته جامعة لوسيل، وقدم خلاله رئيس الدولة محاضرة أمام جمع غفير من الإعلاميين والمثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية، كما حضره عدد كبير من سفراء البلدان العربية والأجنبية المعتمدين في قطر.

ومثل هذا اللقاء الذي أداره النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري، مناسبة للحديث عن الأنظمة السياسية عموما والتجربة الدستورية في تونس على وجه الخصوص.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الدساتير يجب أن تكون مستبطنة في وجدان كل مواطن و كل إنسان، مشددا على ضرورة أن يكون الشباب فاعلا في صنع القرار السياسي.

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