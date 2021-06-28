الإعلان عن إنشاء شركة نقل برّي تونسيّة ليبيّة لنقل الأشخاص والبضائع

أعلنت المنظمة التونسية للنقل والخدمات خلال الملتقي التونسي الليبي للنقل والخدمات، المنتظم يوم أمس الأحد 27 جوان 2021 ، بالمنستير، عن إنشاء شركة نقل برّي تونسيّة ليبيّة لنقل الأشخاص والبضائع.

واعتبر أمين عام الاتحاد التوفيق اللبوز أنّ الشركة ستساهم في حل الإشكاليات وتسهل الإجراءات معلنا بدوره عن تفعيل اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات.

من جانبه، أعلن مدير عام النقل البحري والموانئ بوزارة النقل واللوجستيك بتونس، يوسف بن رمضان، عن التسريع في إجراءات فتح خط بحري جديد بين تونس وليبيا ومصراطة لنقل المسافرين والسيّارات مؤكدا أنّ عدّة مشاريع مبرمجة منها إنجاز معابر إضافية في مجال النقل البري باعتباره أساسي والدافع، الذي سيدعم التقارب بين الدولتين.

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