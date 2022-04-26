الإعلان عن انطلاق مسار تأسيس «جبهة الخلاص الوطني»

أعلن رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل نجيب الشابي اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة عن انطلاق مسار تأسيس « جبهة الخلاص الوطني » هدفها توحيد التونسيين من أجل العودة إلى الديمقراطية لجميع التونسيين.

وتضم الجبهة خمس أحزاب وهي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الارادة وحزب أمل وخمس منظمات وهم كل من « مواطنون ضد الانقلاب » و »اللقاء الوطني للانقاذ » و »توانسة من أجل الديمقراطية » و »مبادرة اللقاء من اجل تونس » .

وأكد رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل نجيب الشابي أن تونس تعيش في محنة سياسية وانتكاسة خطيرة منذ الـ 25 من جويلية بالالتفاف على العديد من المكاسب، معتبرا أن الحرية اليوم مهددة.

وقال الشابي: « نحن لا ندخل في نزاع للشرعيات ولا وجود لخطر تقسيم.. نعتبر أن كل الإجراءات المتخذة بعد 25 جويلية غير شرعية مع المطالبة بالعودة إلى الشرعية ولسنا في حرب للشرعيات » .

وأكد الشابي أن الحوار الوطني يجب أن يكون دون أدنى إقصاء لأي طرف من الأطراف للخروج من الأزمة .

وقال الشابي إن المجلس المؤقت للقضاء يستعدّ لإجراء حركة جزئية في القضاء من أجل تعيين موالين في المواقع المفصلية كي يتسنى للرئيس أن يلاحق ويعاقب خصومه السياسيين، وفق قوله.

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