الإعلان عن تأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

أُعلن اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عن تأسيس « الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ».

وتضم الهيئة التأسيسية المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إلى جانب خمسة أعضاء وهم الصحفيون صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني والمحامية علا بن نجمة (عضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة) والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.

وقال العياشي الهمامي أن الهيئة ستتولى، خلال الأيام القليلة القادمة، إيداع ملفها وفق الإجراءات القانونية وقانون الجمعيات، للحصول على التأشيرة القانونية.

وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وهو من بين الأعضاء المؤسسين للهيئة، أن هذه الهيئة مستقلة عن الأحزاب لكنها مدعومة منهم، مستنكرا بشدة ما اعتبرها تضييقات على الحريات هدفها التصدي لكل الانتهاكات الخطيرة التي تعرفها تونس، وفق تعبيره.

كلمات البحث :الهيئة;تأسيس;حريات