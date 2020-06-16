الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد



أعلنت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن تأسيس حزب سياسي جديد أُطلق عليه إسم « الحزب الوطني التونسي » يرأسه رياض فرحات، ليصبح العدد الجملي للأحزاب السياسية 222 حزبا.

كما جاء في البلاغ أن تأسيس هذا الحزب الجديد، تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

كلمات البحث :إعلان;حزب سياسي