الإعلان عن تشكيل جبهة الاستفتاء

أُعلن اليوم الاثنين، عن تشكيل « جبهة الاستفتاء » من اجل المطالبة بتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في تونس.

وتضم الجبهة عددا من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والجمعيات والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.

وأكد منسق ائتلاف صمود حسام الحامي خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم، أن الجبهة مفتوحة وستكون « قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في تونس » .

وشدد الحامي على ضرورة استفتاء الشعب التونسي صاحب السيادة إن كان مع الإبقاء على المنظومة الحالية أو الذهاب نحو نظام سياسي جديدة ونحو الجمهورية الثالثة بالنظر إلى فشل رؤوس السلطة التنفيذية ومجلس الشعب في إيجاد حلول .

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