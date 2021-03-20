الإفتتاح الرسمي لإذاعة المندرة أف أم

تمّ اليوم السبت، افتتاح الإذاعة الجمعياتية المندرة أف أم بمدينة رأس الجبل من ولاية بنزرت تزامنا مع عيد الإستقلال 20 مارس 2021.

وقد حضر الافتتاح رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي وزياد الكواش الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي والرئيسة المديرة العامة لوكالة تونس أفريقيا لأنباء منى مطيبع ومديرة معهد الصحافة حميدة البور و محمد قويدر والي بنزرت و عدد هام من الإطارات المحلية و الجهوية و الوطنية.

يُشار إلى أن إذاعة المندرة أف أم إذاعة جمعياتية محليّة شاملة تعنى بالشأن المحلّي لمعتمدية رأس الجبل ومختصّة في مجال التربية على وسائل الإعلام.

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