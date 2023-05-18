الإفراج عن الطالبين الموقوفين بسبب «أغنية هزلية»

أعلن رئيس لجنة الدفاع عن الطالبين الموقوفين فيما يعرف بقضية « الفيديو الغنائي الهزلي على فايسبوك » ورئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، شوقي الحلفاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المحكمة قبلت مطلب الافراج عن الطالبين الذي تقدمت به هيئة الدفاع وسيقع عرضهما على انظار المحكمة في جلسة يوم 23 ماي الجاري في حالة سراح.

وقال الحلفاوي إنّه « لا يمكن الجزم بمآل هذه القضية والذي يبقى من انظار المحكمة »، مشيرا إلى « ورود أخبار على لجنة الدفاع تفيد بفتح بحث اداري على مستوى وزارة الداخلية حول ملابسات وظروف ايقاف الطالبين وتتبعهما، وتوجيه متفقدين من وزارة العدل الى المحكمة الابتدائية بنابل على خلفية هذا الموضوع ».

وذكّر الحلفاوي أن هيئة الدفاع وفرع الرابطة ناشدا وزيرة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية من أجل فتح بحث في خلفية الاذن بالاحتفاظ بالطالبين واصدار بطاقة الايداع في حقهما ».

وأشار المتحدث في السياق ذاته، الى ان هيئة الدفاع وفرع الرابطة كانا قد كشفا « عن وجود تعسف في الاجراءات وخطأ قانوني في هذه القضية باعتبار غياب حالة التلبس التي توجب ايداع الطالبين، فضلا عن اتخاذ قرار بعدم احالتهما على المحكمة المنتصبة يوم الثلاثاء ».

جدير بالذكر بأنه تم إيقاف طالبين على خلفية قضية ما يعرف « بالفيديو الغنائي الهزلي على فايسبوك » .

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