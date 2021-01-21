الإفراج عن القاضي المكي بن عمار

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل، مساء اليوم الخميس، حكما بالإفراج عن القاضي المعزول، المكي بن عمار، في قضيتين منشورتين ضده من أجل الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته، والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت المحامية منجية بالحاج عمار أنه سيتم خلال هذه الليلة توجيه سيارة إسعاف إلى السجن المدني ببرج العامري لنقل المكي بن عمار حال خروجه من السجن، باعتبار حالته الصحية الصعبة.

وكانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد أكدت في بلاغ لها أمس الأربعاء، أنّ الحالة الصحية للقاضي الموقوف المكي بنعمار مستقرة وهو محل متابعة طبية ونفسية.

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