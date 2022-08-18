الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي

قررت دائرة الإتهام بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة اليوم الخميس، الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي.

وأبرز عضو لجنة الدفاع الأستاذ قيس المحسني بأن هيئة الدفاع وبعد رفض مطلب الافراج بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تقدمت بطلب ثان لدى محكمة الاستئناف بجندوبة أين تم قبوله صباح اليوم الخميس، وسيتم الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي خلال الساعات القادمة.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد رفض يوم 10 أوت، مطلب السراح الذي قدمته هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة.

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