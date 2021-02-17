دائرة الاتهام تُقرر الافراج عن سامي الفهري

أعلن عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن دائرة الإتهام قررت اليوم الإفراج عن سامي الفهري في القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي لشركة كاكتوس.

من جهته، بين الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أن دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، هي التي اتخذت قرار إطلاق سراح الفهري، مشيرا إلى أن ملف القضية عاد إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لمواصلة البحث فيه.

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