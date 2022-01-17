الإفراج عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي

أصدرت المحكمة العسكرية بتونس مساء اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، حكما يقضي بالافراج عن النائبين عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، فيما بات يُعرف بقضية المطار.

وقال نضال السعودي بعد مغادرته السجن: « طال الدهر أو قصر الظلم مستحيل يدوم.. بإذن الله منتصرون عاجلا أم آجلا وسيسقط الانقلاب » .

من جهته، قال سيف الدين مخلوف: « لا دخلنا سراق ولانا بش ندخلوا سراق.. دخلنا السجن على كلمة الحق فلفقوا لنا تآمرا على أمن الدولة وخرجنا أبطالا » .

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