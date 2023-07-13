الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يسمى بقضية « التآمر على أمن الدولة » في بلاغ مساء اليوم الخميس، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت اليوم رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى.

كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.

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