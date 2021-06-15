الإفراج عن نبيل القروي

أًصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب ظهر اليوم الثلاثاء، قرارا يقضى بالنقض دون إحالة وإبطال قرار التمديد في ايقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لفترة 4 أشهر مع الإفراج عنه.

وأكدت الصفحة الرسمية لنبيل القروي بأنه تحول بعد إطلاق سراحه، إلى إحدى المصحّات لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة وضعه الصحّي بعد أيام من إضراب الجوع الذي قام به.

واعتبر محمد الزعنوني محامي نبيل القروي في تصريح عقب الافراج عنه، أن ملف موكله يتّجه نحو الحفظ ولن يجد لا إدانة ولا قرينة ثابتة لغسيل الأموال.

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