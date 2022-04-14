الإفراج عن والي منوبة السابق مع تحجير السفر عليه

أعلن مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة الاستئناف بتونس قضت اليوم بقبول مطلب الإفراج عن والي منوبة السابق والرئيس المدير العام الحالي لديوان الزيت، احمد السماوي ، مع تحجير السفر عليه ، بعد أن تعلّقت به مع 4 أشخاص آخرين، شبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019 بالولاية.

ويأتي ذلك بعد إصدار قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 25 اكتوبر المنقضي بطاقة ايداع في حقه، والمعتمد الاول السابق ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية المباشر بالولاية، وموظف بالولاية مباشر وأمين مال النقابة الجهوية للتاكسي الجماعي من اجل الشبهات المذكورة، والتي باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.

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