الإفراج مؤقتا عن سواغ مان مقابل مبلغ 200 ألف دينار مع تحجير السفر عليه

أعلن الناطق باسم محكمة الإستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، قرّرت اليوم الإفراج مؤقتا عن مغني الراب المعروف بـ « سواغ مان »، مقابل تأمينه لمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار وتحجير السفر عنه .

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر تأخير قضية المتهم « سواغ مان » إلى جلسة يوم 8 جويلية 2021.

يذكر أن المتهم موقوف منذ 4 جويلية 2019 على ذمة جرائم تتعلق بالتحيل وغسيل الأموال، بناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل في البنك المركزي التونسي.

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