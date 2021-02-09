الإمضاء على الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية

أمضى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 09 فيفري 2021، الأمر المتعلّق بالترفيع في السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك إثر استقباله بقصر الحكومة بالقصبة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.

وعقب اللقاء عقد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان ندوة صحفية مشتركة بقصر الحكومة بالقصبة استعرضا من خلالها مخرجات اللجنة العليا 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والتي تمّ بمقتضاها الامضاء على اتفاق حول تفعيل الاتفاقيات السابقة بالوظيفة العمومية.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه تمّت مراجعة مبلغ السقف السنوي لاسترجاع مصاريف الأمراض العادية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي لم يتغيّر منذ سنة 2008 والترفيع في القيمة بنسبة 50% بمفعول رجعي بداية من جانفي الماضي مع تجديد أغلب الاتفاقيات ليصبح كالآتي:

-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الوحيد، الترفيع في السقف السنوي من 200د إلى 300د

-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل بشخص واحد، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 375د

-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل بشخصين، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 450د

-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل ب (3) أشخاص، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 525د

-بالنسبة للمضمون الاجتماعي الذي يتكفّل ب (4) أشخاص فأكثر، الترفيع في السقف السنوي ليصبح 600د.

-بالنسبة للمتابعات الصحية للمرأة الحامل ارتفعت ب 100د لتصبح 150د.

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