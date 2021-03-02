الإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية السّرس يومي 14 و15 مارس

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021، عن إجراء الإنتخابات البلدية الجزئية ببلدية السّرس من ولاية الكاف يومي 14 و15 مارس 2021.
وكانت هيئة الانتخابات قد قرّرت سابقا ونظرا لموجبات الصحّة العامّة تعليق تنفيذ الرزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السرس والتي كان تنظيمها مبرمجا ليومي 16 و17 جانفي 2021.
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