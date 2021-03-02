الإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية السّرس يومي 14 و15 مارس

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النهضة تُعلن فوز قائمتها في الإنتخابات البلدية الجزئية بالدندان أعلن المكتب المحلي لحركة النهضة بالدندان مساء اليوم الأحد، فوز قائمة الحركة في الإنتخابات ...

الانتخابات الجزئية ببلدية السرس: المستقلون يفوزون على الأحزاب حظي المستقلون بتصويت أغلبية ناخبي السرس، في الإنتخابات الجزئية بالسرس التي جرت يوم أمس الأ ...

إنطلاق عملية الإقتراع للإنتخابات البلدية بالضفة الغربية شرعت صباح اليوم السبت ، السلطة الفلسطينية في إجراء الإنتخابات البلدية في الضفة الغربية، وهو أو ...