الإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية السّرس يومي 14 و15 مارس

اخر تحديث : 02/03/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مذكرة تفاهم لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية بالخارج

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021، عن إجراء الإنتخابات البلدية الجزئية ببلدية السّرس من ولاية الكاف يومي 14 و15 مارس 2021.
وكانت هيئة الانتخابات قد قرّرت سابقا ونظرا لموجبات الصحّة العامّة تعليق تنفيذ الرزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السرس والتي كان تنظيمها مبرمجا ليومي 16 و17 جانفي 2021.


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