الإنتخابات التشريعية: منشور حكومي يدعو الإدارة العمومية إلى الالتزام بواجب الحياد

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منشورا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى كل من الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

ودعت رئيسة الحكومة إلى العمل على تكريس مبادئ حياد الإدارة العمومية والمساواة أمامها بمناسبة الانتخابات التشريعية، وذلك احتراما لمقتضيات الدستور ووفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 وخاصة أحكام الفصول من 52 إلى 58 والمتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة والتي تؤكد خاصة على حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

كما أكدت رئيسة الحكومة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

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