الابقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية « نماء تونس » اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، وذلك بعد جلسة تحقيق دامت أكثر من 9 ساعات و 19 مرافعة (من بين أكثر من 100 محام أعلنوا نيابتهم ) .

وقال الغنوشي بعد انتهاء جلسة استنطاقه، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب نطق ببرائته في قضية جمعية نماء بعد تمكن فريق دفاعه من دحض كل الاتهامات .

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