الابقاء على محمد الحامدي في حالة سراح

قرّر قاضي التحقيق المتعهد بقضية الناشط السياسي محمد الحامدي الإبقاء عليه بحالة سراح، بعد سماعه لدى وحدة مكافحة الارهاب القرجاني بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن التحقيق، وفق ما أكده المحامي مختار الجماعي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك.

يُذكر أنّه تمّ أمس توجيه استدعاء إلى الحامدي للمثول صباح اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق، بخصوص القضية المتعلقة »بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ».

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