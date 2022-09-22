الابقاء على محمد فريخة في حالة سراح

أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الخميس، قرارا بالإبقاء على رجل الأعمال محمد فريخة في حالة سراح وتأجيل جلسة الاستماع له بخصوص القضية المتعلقة بشبهات التّورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بالخارج.

وأكد بيان نُشر على الصفحة الرسمية لمحمد فريخة أن « فريخة كانت حياته مهددة بالخطر وخضع الي عمليتين جراحيتين على مستوى القلب بسبب الضغط النفسي الذي تعرض له، متوجها بالشكر لفريق الاطباء الذي أنقذ حياته ».

وأضاف البيان: « ربما اخطأ محمد فريخة بخوض تجربة سياسية لكنه هجرها منذ سنوات واعتكف للعلم والعمل ولا شيء يبرر الاتهامات والافعال غير الأخلاقية التي استهدفته » .

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