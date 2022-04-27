الاتحاد الأوروبي: تنقيح قانون هيئة الانتخابات يُقلّص من استقلاليتها

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنّ تنقيح القانون المُحدِث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات « من شأنه أن يُقلّص من استقلاليتها في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس ».

واعتبرت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، أنّ استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تُعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات بالبلاد.

وأشارت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أنّ الإتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد، من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة، وفق قولها.

وأضافت أنّ الاتحاد الأوروبي يُذكّر بـ « أهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة »، بالإضافة إلى إعداد الرزنامة الانتخابية « على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، من أجل ضمان استقرار تونس وازدهارها ».

كلمات البحث :استقلالية;الاتحاد الأوروبي;هيئة الانتخابات