الاتحاد الأوروبي: نتابع بقلق التطورات في تونس ومُستعدون لدعم جهودها للإصلاح

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بيانا، أكد فيه أنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس التي وصفها بـ »جارة قريبة جدا معها شراكة عميقة وإستراتيجية ».

وأضاف البيان أن تونس تمر بلحظة حساسة، معربا عن أمله في أن تتمكن السلطات التونسية من العثور على الحلول المناسبة لعديد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلاد.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنه -بوصفه شريكا طويل الأمد- قلق للغاية بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في تونس، على وجه الخصوص، والأثر الاجتماعي الذي قد يسببه ذلك.

ودعا البيان الأوروبي القوى السياسية والاجتماعية المختلفة في تونس للعمل معا في مشروع مشترك وشامل للبلاد. وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود التونسية من أجل الإصلاحات الهيكلية العاجلة التي ستجريها البلاد.

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