الاتحاد الأوروبي يسحب تونس من الملحق الثاني لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية

أعلن المجلس الأوروبي عن سحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية.

ويتضمن الملحق الثاني الدول المتعاونة والتي لا تزال سياستها الضريبية غير متلائمة مع كل المتطلبات الجبائية الدولية لكنها التزمت، في المقابل، بوضع إصلاحات وفق بلاغ أصدره المجلس الأوروبي يوم 4 اكتوبر 2022.

وقام المجلس بسحب تونس من هذه القائمة بعد ان أوفت بالالتزام المتصل بالمواصفات الدنيا المتعلقة بالتصريح على مستوى كل بلد والمرتبط بالبند 13 من المبادرة الدولية المتعلقة بـ « تآكل القاعدة وتحويل الأرباح » المعروفة تحت اسم » بي او بي اس ».

وينص البند 13 من مشروع « تآكل القاعدة وتحويل الارباح » على انه يتعين على كل شركة متعددة الجنسيات ان تقوم بالتصريح الضريبي على مستوى كل بلد، يتضمن معطيات مصادق عليها تتصل بتوزيع الأرباح والضرائب والأنشطة الاقتصادية التي تمت ممارستها.

وطرح مشروع « تآكل القاعدة وتحويل الارباح » من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين بما يمكن الحكومات من آليات وطنية ودولية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال التأكد من اخضاع الأرباح الى الأداء الضريبي على عين المكان التي تم جنيها منه ».

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