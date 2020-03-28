الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة بقيمة 250 مليون يورو لمجابهة كورونا

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أن الاتحاد قرر منح تونس هبة تصل إلى 250 مليون يورو لمساعدتها في التصدي لفيروس كورونا المستجد والتصدي لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة دعمه لبرنامج « الصحة عزيزة » لتأهيل الخدمات الصحيّة للخطّ الأوّل من 20 مليون يورو في 13 ولاية إلى 60 مليون يورو بجميع الولايات.

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