الاتحاد الأوروبي يمنح تونس هبة بقيمة 250 مليون يورو لمجابهة كورونا

اخر تحديث : 28/03/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سفير الاتحاد الاوروبي

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أن الاتحاد قرر منح تونس هبة تصل إلى 250 مليون يورو لمساعدتها في التصدي لفيروس كورونا المستجد والتصدي لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
كما قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة دعمه لبرنامج « الصحة عزيزة » لتأهيل الخدمات الصحيّة للخطّ الأوّل من 20 مليون يورو في 13 ولاية إلى 60 مليون يورو بجميع الولايات.


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