الاتحاد الدولي للاتصالات يمنح الترخيص لإطلاق أول قمر صناعي تونسي

قام الاتحاد الدولي للاتصالات UIT وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنح ترخيص الاتصالات لإطلاق اول قمر صناعي تونسي Challenge One وذلك بعد استفياء كافة الشروط الفنية والتقنية والقانونية للمشروع، وفق ما أعلن رئيس شركة تلنات المصنعة محمد فريخة.

وقد تم للحصول على التراخيص تقديم ملف للاتحاد الدولي للاتصالات وهو الهيكل الدولي الوحيد المختص في هذا المجال، وبعد اطلاعه على كافة تفاصيل المشروع التكنولوجي، قام الاتحاد الدولي للاتصالات بإعلام جميع دول العالم عبر موقعه الرسمي بالمشروع وهو إجراء يتم اعتماده في كافة مشاريع الأقمار الصناعية. وبعد استفاء كافة الشروط تقرر منح تراخيص الاتصالات لاطلاق القمر الصناعي CHallenge One

وتجدر الإشارة إلى أن CHallenge One هو أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية 100 بالمئة من قبل الخبرات التونسية في شركة تلنات المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والانشطة الهندسية، وهو قمر صناعي مختص في انترنات الأشياء Internet Of Things وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول LoRa في اتصالات الفضاء.

ومن المنتظر ان يتم إطلاق القمر الصناعي بتاريخ 20 مارس 2021 من قبل المركبة الفضائية الروسية Soyouz 2.

