الاتحاد الدولي للمصارعة يكرّم رئيس الحكومة ويمنحه الميدالية الذهبية الفخرية

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الخميس غرة أفريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة « نيناد لالوفيتش » ورئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة فؤاد مسكوت بحضور وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان ورئيس الجامعة التونسية للمصارعة حسين الخرازي.

وتولى رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة « نيناد لالوفيتش » تكريم رئيس الحكومة هشام مشيشي بالميدالية الذهبية الفخرية التي تمنح لرؤساء الدول والحكومات كعربون اعتراف للخدمات التي تقدمها بلدانهم لفائدة تطوير المصارعة الأولمبية خصوصا والرياضة بصفة عامة.

ونوّه رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة بمجهودات رئيس الحكومة وحرصه على احتضان تونس وتنظيمها للدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الخاصة بقارتي إفريقيا وأقيانوسيا أيام 02 و03 و04 أفريل 2021 رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة على أن تونس كانت ولازالت قبلة الرياضيين والأبطال الأولمبيين من كل أصقاع العالم واستعدادها لوضع كل خبراتها وامكانياتها على ذمة ضيوف تونس المشاركين في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الخاصة بقارتي إفريقيا وأقيانوسيا وذلك اعلاء للقيم الأولمبية واستحضارا لدور تونس التاريخي في دعم المصارعة الأولمبية والرياضة عموما.

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