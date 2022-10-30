الاتحاد العام لطلبة تونس يُقر تحركات احتجاجية وإضرابا عاما بكلّ الجامعات

أعلن الإتحاد العام لطلبة تونس في بلاغ له اليوم الأحد، عن خوض كل الأساليب النضالية مع إقرار إضراب عام وطني بكل الجامعات يحدد موعده لاحقا على خلفية إيقاف أحد مناضليه أحمد بهاء الدين حمادة من قبل الشرطة من داخل منزله وحجز كلّ من حاسوبه وهاتفه الجوال وكتبه.

وأرجع الاتحاد سبب إيقاف أحمد بهاء الدين حمادة الطالب بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة إلى إنشاءه لصفحة على الفيسبوك بعنوان « حي التضامن » باعتباره من أبناء هذا الحي ينشر فيها مطالب الاحتجاجات.

ودعا اتحاد الطلبة كافة القوى التقدميّة والوطنيّة إلى وقفة إحتجاجيّة يوم الإثنين أمام محكمة تونس 1 على الساعة 09 صباحا تزامنا مع إحالة أحمد بهاء الدين حمادة على قاضي التحقيق .

ودعا الاتحاد كافة هياكله ومناضليه إلى القيام بتحركات إحتجاجية داخل الكليّات يوم الإثنين.

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