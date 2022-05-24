الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يُقرر المشاركة في الحوار الوطني

أكّد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني هو السّبيل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمرّ بها بلادنا منذ العشرية السوداء، مبرزة بأن مظاهر الفساد والمحسوبية والعنف والإفلات من العقاب استشرت وتعددت المحاولات لضرب مبادئ الجمهورية ولطمس النمط المجتمعي التونسي، وقد كانت النساء الأكثر تضرّرا من هذا الوضع .

وأعلن الاتحاد أن عضوات اللجنة المركزية وبالأغلبية صوّتت على قرار المشاركة في الحوار الوطني، على أن تكون هذه المشاركة حقيقية ، فعّالة ومعبّرة على مشاغل وهواجس المرأة التونسية بكلّ استقلالية وحياد ومن اجل المصلحة الوطنية.

وشدد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على أن عضوات اللجنة المركزية للاتحاد عبّرن عن وعيهن باللحظة المفصلية والتاريخية التي تمر بها بلادنا، وأكّدن أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لن يتخلى عن دوره التاريخي في التعبير عن مواقفه من القضايا الوطنية والمشاركة الفعّالة في تصحيح المسار، والتأسيس للدولة الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات.

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