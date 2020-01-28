توقيع اتفاق لاستئناف عمال النظافة ببلدية تونس عملهم والأعوان يتمسّكون بالإضراب

تم يوم أمس الاثنين، الاتفاق على دعوة جميع العملة و الأعوان البلدين لاستئناف العمل بصفة عادية في كافة المصالح بداية من ليلة أمس الاثنين 27 جانفي 2020 و ذلك بعد البت في جميع المطالب النقابية المعروضة على الجلسة.

وجاء هذا الاتفاق بعد عقد سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سلسلة من جلسات العمل مع كل من وزير الشؤون المحلية و البيئة كان محورها النظر في طلبات عملة النظافة ببلدية تونس و التأكيد على الاستعداد لتحسين وضعياتهم المهنية و الاجتماعية ثم مع الطرف النقابي بحضور الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة و الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل فاروق العياري و الكاتب العام للجامعة العامة للبلدين مكرم عمايرية و الكاتب العام للنقابة الأساسية لعملة بلدية تونس زياد الخماسي .

من جهتها، أكدت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرّحيم في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الثلاثاء، أنّ إضراب أعوان بلدية تونس مازال متواصلا لليوم الرابع على التوالي رغم التوقيع على محضر الاتفاق .

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