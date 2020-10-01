الاتفاق على الترفيع في نسبة التخزين الخاصة بالتمور والزيوت ودعم البذور الممتازة

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس غرّة أكتوبر 2020، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بقصر الحكومة بالقصبة وذلك في إطار جلسات الحوار بين الحكومة والمنظمة الفلاحية.

ونوّه رئيس الحكومة في بداية أشغال الجلسة، بالشراكة الفعليّة التي تربط الحكومة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مؤكدا ان جلسة اليوم ستتدارس مقترحات الاتحاد في إطار التفاعل المباشر والمتواصل والاستماع لاشكاليات القطاع الذي تمثله هذه المنظمة العريقة مع السعي الدؤوب للاستجابة لهذه المشاغل.

وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد أنه تم الاتفاق على إيجاد حلول للصعوبات التي يعرفها قطاع التمور وخاصة على مستوى التخزين والنقل، وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والخارجية.

من جهته، وصف رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار هذه الجلسة بـ « المثمرة » مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد جلسات دورية لمواصلة مناقشة عدد من القضايا.

وأضاف رئيس الاتحاد انه تم الاتفاق على تطبيق كل محاضر الجلسات الخاصة بالصيد البحري واساسا مسألة المحروقات، كما تم الاتفاق على الترفيع في نسبة التخزين الخاصة بالتمور والزيوت وكذلك دعم البذور الممتازة.

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