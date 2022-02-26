الاتفاق على تحيين بروتوكول التعاون الصحي بين تونس والأردن

يُشارك وزير الصحة علي المرابط في الإجتماع الدوري السنوي للهيئة العليا للمجلس العربي للإختصاصات الصحية المنعقد بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من 26 إلى27 فيفري 2022.

وقد تم على هامش الاجتماع، تنظيم جلسة عمل بين وزير الصحة التونسي والدكتور فراس الهواري، وزير الصحة الأردني لبحث سبل التعاون وتطوير الشراكة في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين.

وخلص الإجتماع إلى الإتفاق على ما يلي:

- الإشادة بعمق الروابط الأخوية ومتانتها التي تجمع البلدين الشقيقين وأهمية توظيف النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات التونسية – الأردنية خلال السنوات الماضية من أجل مزيد دفع التعاون في المجال الصحي.

- التنويه بالبعد التضامني والإنساني للعلاقات التونسية – الأردنية، والتي انعكست مع بداية جائحة كورونا بمبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بارسال شحنتي أدوية ومستلزمات طبية إلى تونس في سنتي 2020 و2021.

- التأكيد على تبادل الخبرات والتجارب المختصة لا سيّما في مجال رقمنة القطاع الصحي وتعصيره.

- الاتفاق على تحيين بروتوكول التعاون الصحي بين تونس والأردن ليشمل التعاون في مجالات جديدة، وتكوين فريق عمل وتعيين نقاط اتصال من الجانبين للاتفاق على الصيغة النهائية لهذا المشروع.

- الترحيب بقيام وزير الصحة الأردني بزيارة عمل إلى تونس خلال شهر ماي 2022 تكون مناسبة لتوقيع مشروع البروتوكول الجديد.

- الاتفاق على إرساء تعاون في جراحة القلب للأطفال حديثي الولادة.

- العمل على تبادل الخبرات وتوأمة المنشآت الصحية بالبلدين على غرار مراكز معالجة الأمراض السرطانية وهياكل مراقبة الأمراض السارية وتطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة العلاجية.

- الاتفاق على إحداث لجنة قطاعية في المجال الصحي للمتابعة وإضفاء صبغة تنفيذية على عدد من محاور التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

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