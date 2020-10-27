الاتفاق على عدم طرح مشاريع القوانين الخلافيّة خلال فترة العمل بالتدابير الخصوصية

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، على اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانيّة.

وتمّ خلال اللقاء التداول في سبل تأمين سير عمل مجلس نواب الشعب في ظل وجود طعون مقدّمة من بعض النواب والكتل حول التدابير الخصوصيّة وآلياتها.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عرض الطعون المقدّمة على مكتب المجلس وتجنّب طرح مشاريع قوانين خلافيّة خلال فترة العمل بالتدابير الخصوصية لضمان استمراريّة العمل.

كما اتفق رؤساء الكتل على تكليف مصالح الإعلاميّة وتكنولوجيا الاتصال بمجلس نواب الشعب لمزيد دراسة آلية التصويت عن بُعد.

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