الاتّحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه من حلّ المجلس الأعلى للقضاء

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين 7 فيفري 2022، عن قلقه من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشدّداً على أهمية استقلال القضاء.

وقال نبيلة مصرالي المتحدّثة باسم بوريل: « إنّنا نتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس، بما في ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية أخيراً لجهة حلّ المجلس الأعلى للقضاء ».

وأضافت المتحدثّة « مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدّداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها ».

وحذّرت نبيلة مصرالي من أنّ « إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة ».

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