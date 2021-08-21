الاتّفاق على إيجاد الحلول لإدماج أطبّاء الصحّة العموميّة في منظومة طبّ العائلة

إنتظمت بمقرّ وزارة الصحة جلستا عمل صباح اليوم السبت 21 أوت 2021 تحت إشراف علي المرابط المكلّف بتسيير الوزارة وقد حضر الجلسة الأولى أعضاء نقابة الإستشفائيين الجامعين في الطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان فيما حضر الجلسة الثانية أعضاء نقابة أطبّاء الأسنان والصّيادلة وأطبّاء الأسنان للصحّة العموميّة.

وتمّ خلالهما الإتّفاق بالخصوص على إيجاد الحلول الملائمة لإدماج أطبّاء الصحّة العموميّة في منظومة طبّ العائلة والإتّفاق على روزنامة عمل في هذا الغرض لضمان خطّ أوّل موحّد، إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى على غرار تمتيع الأطبّاء والصيادلة وأطبّاء الأسنان بمنحة الجوائح ودعم الجهات بالمواد البشريّة.

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