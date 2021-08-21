الاتّفاق على إيجاد الحلول لإدماج أطبّاء الصحّة العموميّة في منظومة طبّ العائلة

إنتظمت بمقرّ وزارة الصحة جلستا عمل صباح اليوم السبت 21 أوت 2021 تحت إشراف علي المرابط المكلّف بتسيير الوزارة وقد حضر الجلسة الأولى أعضاء نقابة الإستشفائيين الجامعين في الطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان فيما حضر الجلسة الثانية أعضاء نقابة أطبّاء الأسنان والصّيادلة وأطبّاء الأسنان للصحّة العموميّة.
وتمّ خلالهما الإتّفاق بالخصوص على إيجاد الحلول الملائمة لإدماج أطبّاء الصحّة العموميّة في منظومة طبّ العائلة والإتّفاق على روزنامة عمل في هذا الغرض لضمان خطّ أوّل موحّد، إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى على غرار تمتيع الأطبّاء والصيادلة وأطبّاء الأسنان بمنحة الجوائح ودعم الجهات بالمواد البشريّة.
كلمات البحث :أطباء;الصحّة العموميّة;طب العائلة
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