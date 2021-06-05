الاثنين: اتّحاد الشغل يعقد اجتماعا هاما ويناقش «القرارات الحكومية الجائرة»

يعقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين المقبل 7 جوان 2021، اجتماعا هاما لمناقشة عدد من المواضيع الحارقة وآخرها القرارات الحكومية الجائرة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار الحكومة الترفيع في أسعار عدد من المواد الأساسية، وهو اعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل توجها صريحا وواضحا نحو رفع الدعم والانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر خلال هذا الأسبوع بيانا شديد اللهجة، تطرق فيه الى سلسلة الزيادات غير المسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب.

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