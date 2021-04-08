الاثنين القادم: اعتماد التوقيت الرمضاني بالمؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه سيتم اعتماد التوقيت الرمضاني بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بداية من يوم الاثنين 12 أفريل الجاري، طبقا لما تم تحديده بالمنشورين عدد 24 / 06/ 2021 بتاريخ 1 أفريل 2021 وعدد 25/ 05/ 2021 بتاريخ 6 أفريل 2021.

وسيكون التوقيت بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة والمدارس الإعدادية التقنية، على أن يستمر العمل لفترتين تمتد الأولى من الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشر و20 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و20 دق إلى الساعة الثالثة و40 دق بعد الظهر، مع استراحة لساعة بين الفترتين.

ويتوزع العمل بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، على فترتين تمتد الأولى بين الثامنة صباحة حتى الحادية عشر و 40 دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من منتصف النهار و 30 دق و الرابعة عصرا و 10 دق.

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