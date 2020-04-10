الاثنين القادم: المصادقة على برنامج جديد لرحلات إجلاء التونسيين بالخارج

أعلن وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ خلال نقطة صحفية في ختام إجتماع وزاري مصغر بمقر وزارة الشؤون الخارجية حول موضوع التونسيين العالقين في الخارج اليوم الجمعة، عن اتفاق الحضور لعقد اجتماع يوم الاثنين القادم على المستوى الوزاري لتقييم العمليات الجارية حاليا والمصادقة على برنامج جديد لرحلات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج التي سيتم برمجتها خلال الأسبوع القادم والتي ستشمل خاصة بعض الوجهات العاجلة على غرار اسطنبول ودول الخليج وعدد من الدول الافريقية الأخرى.

كما شدد نور الدين الريّ على أن الدولة التونسية ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية والدستورية ستواصل بذل كافة الجهود والمساعي للعودة بالتونسيين العالقين، داعيا أفراد الجالية التونسية إلى إبداء قدر من التفهم نظرا لمحدودية الإمكانيات والضغط المسلط على ميزانية الدولة، إضافة إلى وجود صعوبات ناجمة عن تواجد بعض التونسيين في أماكن متفرقة عبر العالم، مشيرا إلى أن كل الوزارات المعنية تقوم بجهد جبّار لإتمام عمليات الإجلاء وأنه سيتم إتخاذ كل الإحتياطات اللازمة لتوفير مراكز إيواء للحجر الصحي الإجباري لجميع التونسيين العائدين من الخارج وذلك بتنسيق من رئاسة الحكومة.

وثمّن وزير الشؤون الخارجية العمل الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالرغم من محدودية الامكانيات واكراهات العملية برمتها، مؤكدا عزمها على مزيد بذل الجهد من أجل احاطة اكبر بجاليتنا على مختلف المستويات. كما أشاد السيد نور الدين الريّ بالدور الهام الذي يلعبه السادة النواب وممثلي المجتمع المدني التونسي في الخارج لمعاضدة جهود الحكومة والتخفيف قدر المستطاع من وطأة الصعوبات الإجتماعية التي تعترض بعض التونسيين من المقيمين وغير المقيمين.

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