الاثنين القادم: انطلاق بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، للتلاميذ والطلبة أن يوم الاثنين 29 أوت 2022 هو موعد انطلاق عملية بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2022/2023.

وستتمّ عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى بالأساس عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستخصّص الشركة 5 وكالات تجارية لتأمين عمليات البيع وهي الآتية :

- الوكالة التجارية بحي الخضراء المحاذية لمحطة المترو.

- الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6

- الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة

- الوكالة التجارية « المرسى الشاطئ »

- الوكالة التجارية بمحطة الترابط « خير الدين » بمنوبة

وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ نفسه، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :

www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 .

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