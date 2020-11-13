الاثنين المقبل: استئناف الدروس حضوريا بكافة الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه سيتم بداية من الاثنين القادم 16 نوفمبر 2020 استئناف الدروس بجميع مؤسسات التعليم العالي وفقا لنظام التعلّم الحضوري المندمج.

ودعت الوزارة حرصا منها على سلامة الجميع، إلى ضرورة الالتزام الكلي بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع.

يذكر أنه تم منذ يوم 2 نوفمبر 2020 تعليق الدروس الحضورية لمدّة أسبوعين وذلك في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا.

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