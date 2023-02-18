الاثنين: رصد هلال شهر شعبان

ستجرى عملية رصد هلال شهر شعبان بعد غروب شمس يوم الإثنين 20 فيفري 2022 الموافق لــ 29 رجب 1444 هجري، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس و القمر(المحاق) يوم الإثنين 20 فيفري 2023 وذلك عند الساعة الثامنة صباحا و6 دقائق حسب توقيت البلاد التونسية.

وبالنسبة للبلاد التونسية يمكث القمر بعد غروب شمس يوم الاثنين الإثنين 20 فيفري 2023 في كل المدن حوالي 18 دقيقة. ويكون القمر بمنطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين في أقصى ارتفاع له عن الأفق بحوالي 3.27 درجة وقوس أي البعد الزاوي بالدرجة القوسية بين مركزه ومركز الشمس بحوالي 7.33 درجة.

وبالنسبة للبلدان العربية والإسلامية يمكث القمر بعد غروب شمس يوم الإثنين 20 فيفري 2023 في كل الدول الإسلامية مددا متفاوتة أقصاها 27 دقيقة بداكار حيث يكون القمر في أقصى ارتفاع له عن الأفق بـ 5.7 درجة وقوس يساوي حوالي 8.29 درجة.

وتبعا للمعطيات الفلكية يمكن رؤية هلال شعبان لسنة 1444 هجري يوم الإثنين 20 فيفري وذلك بداية من الساعة السابعة مساء و39 دقيقة حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من وسط غرب إفريقيا وشرق جنوب المحيط الأطلسي ثم تباعا باتجاه الغرب .

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